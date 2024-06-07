金重晃介 備前 酒器 ぐい呑 ① 共箱

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備前焼ぐい呑■作品備前酒呑■作者金重晃介(父人間国宝金重陶陽)■概要・未使用品・共箱付き・窯傷があります(写真6枚目など)■寸法(約)・径6.6cm、高さ6cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。