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老紅木　二胡
商品番号 G70255357834
商品名

老紅木　二胡
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···二胡5年ほど前に中古でサブ用として購入しました。使用しなくなったので、出品します。弓は光舜堂楽器さんの物をお付けしますが、それなりに傷んでいます。
http://narcologia.ru/goods/conception82857.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce361055.html
http://narcologia.ru/goods/unusable551674.html
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