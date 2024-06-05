千手観音 手彫り木彫り仏像 全高25cm 風水では財物や幸せをかき集める像

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千手観音手彫り木彫り風水千手観音仏像開運財運作者不明美術品骨董全高２５cm土台幅１５cm四方千手観音仏像の細部迄細かい作業が施されています。手作り仏像アンティーク仏像美術品骨董品写真がすべてです年代を経た木彫り仏像の為汚れ埃、千手の欠損や抜け等有ります。☆発送時は出来るだけの梱包材を使用してお客様へお届け致しますが、壊れやすい商品ですので、千手等手が外れたりパーツが折れたりした場合は、お客様の方で修理をお願い致します。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。★プロフィールを必ず見て下さい＃千手観音仏像＃風水千手観音＃手彫り木彫り仏像＃アンティーク仏像＃美術品骨董品