FOSTEX X-18 マルチトラッカー

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フォステクスのマルチトラックレコーダー（MTR）X-18です。かなり以前に使用しており、その後は長らく実家で保管していました。今後、使用する予定がないため、出品します。写真に写っているものが全てで、箱と説明書はありません。自宅内のみで使用していたこともあり、傷等は少なく、比較的きれいな状態です。カセットテープがないため、録音機能の確認はできていないものの、電源が入ること、ライン入力にゲージが反応すること、再生、早送り、巻き戻しボタン押下時、機械が動作していることは確認済みです。（電源と入力ゲージは写真をご参照。カウンターもしっかり動きます。）古い機械にご理解や知識がある方に是非。上記の通り、機能確認が完全に出来ているわけではありませんが、あくまでNCNRにてお願い致します。♯カセットテープ♯録音♯バンド♯多重録音種類···その他