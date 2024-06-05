Sansui AU-D707X DECADE プリメインアンプ サンスイ

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SansuiAU-D707XDECADEプリメインアンプサンスイ確認内容通電、CD→スピーカーAにて音出し確認。TONEスイッチ不良（ロック掛かりません。）専門知識がないため、その他の動作未確認です。音出し確認以外は行っていないので、完全な動作の保証はできません。＊現状渡しになります。＊ご自分で修理や設備できる方・部品取り等にできる方の入札をお願いします。状態汚れ、擦り傷、側面角にめくれ等はありますが、経年からみたら比較的キレイな状態です。 状態の見落とし、記載漏れ等ある場合がございますので写真にてご確認ください。写真が全てになります。USED品である事をご理解の上、ご入札をお願い致します。付属品画像のものが全てです。最後に・現状のままでの引き渡しとなります。・こちら専門知識がない為、質問に答えられない場合があります。・ジャンク品のため入札後のクレーム、キャンセル、返却は受け付けておりません。・即決・バラ売りの質問はお断りします。・新規のお客様や評価の悪いお客様の入札を取り消す場合がございます。・他の仕事がある為、質問の回答・送料連絡などのご対応が遅れ場合がございます。