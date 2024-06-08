掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 ...

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商品詳細
掛軸 俳句 和歌 短冊◉サイズ幅２７.５センチ、縦１５３センチ。紅葉の時季の歌です。茶道裏千家１３代家元 円能斎宗室箱書き。『木下長嘯子筆短冊 ほのぼのと・・宗室（花押）表装にシミ、傷みがあります。写真ご参照ください。『ほのぼのとあり明けの月（・・・・）に 紅葉吹きおろす山おろしかな 長嘯』 （の つきよに）○木下長嘯子 生年：永禄12(1569)桃山時代から江戸時代の武将。江戸前期の歌人。名は勝俊,字は大蔵,号は長嘯,挙白,松洞,東山,天哉,西山樵翁など。茶道は利休門下。豊臣秀吉の北政所(高台院／ねね)の兄木下家定の嫡男として尾張に生まれる。少年時代から秀吉に仕え,天正15(1587)年,19歳にして播磨国(兵庫県)竜野城主。文禄3(1594)年,若狭国(福井県)小浜城主として6万2000石を領する。晩年の10年ほどは京都西山に移り洛西小塩に閑居した。墓所はねねの高台寺です。（1649没）○円能斎宗室明治5(1872)-大正13(1924)、明治大正時代の茶人。裏千家十三世家元。又玅斎宗室の長男。淡々斎の父、鵬雲斎大宗匠の祖父。濃茶一服点ての各服点を創案。
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