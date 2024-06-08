

掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 能斎箱書- 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 能斎箱書-



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 能斎箱 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 能斎箱



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 | labiela.com



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 ... 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 ...



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 - 通販 ... 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 - 通販 ...



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 能斎箱書- 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 能斎箱書-



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書



掛軸 秋〜晩秋用短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 ... 掛軸 秋〜晩秋用短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 円能斎箱書 ...



掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 能斎箱 掛軸茶掛 短冊 木下長嘯子筆 裏千家１３代家元 能斎箱

掛軸 俳句 和歌 短冊◉サイズ幅２７.５センチ、縦１５３センチ。紅葉の時季の歌です。茶道裏千家１３代家元 円能斎宗室箱書き。『木下長嘯子筆短冊 ほのぼのと・・宗室（花押）表装にシミ、傷みがあります。写真ご参照ください。『ほのぼのとあり明けの月（・・・・）に 紅葉吹きおろす山おろしかな 長嘯』 （の つきよに）○木下長嘯子 生年：永禄12(1569)桃山時代から江戸時代の武将。江戸前期の歌人。名は勝俊,字は大蔵,号は長嘯,挙白,松洞,東山,天哉,西山樵翁など。茶道は利休門下。豊臣秀吉の北政所(高台院／ねね)の兄木下家定の嫡男として尾張に生まれる。少年時代から秀吉に仕え,天正15(1587)年,19歳にして播磨国(兵庫県)竜野城主。文禄3(1594)年,若狭国(福井県)小浜城主として6万2000石を領する。晩年の10年ほどは京都西山に移り洛西小塩に閑居した。墓所はねねの高台寺です。（1649没）○円能斎宗室明治5(1872)-大正13(1924)、明治大正時代の茶人。裏千家十三世家元。又玅斎宗室の長男。淡々斎の父、鵬雲斎大宗匠の祖父。濃茶一服点ての各服点を創案。