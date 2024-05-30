中棗　龍田川　桜　紅葉　流水　京塗　表阿弥　平安　木箱入　京都　茶道　茶道具

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紅葉流水蒔絵中棗（こうようりゅうすいまきえ ちゅうなつめ）木製漆 ...

ご覧くださり、ありがとうございます(´-`*)真塗に桜と紅葉に流水の蒔絵がある、可愛らしい中棗です。金と銀の2色で流れてくる色とりどりの楓の葉を、ピンクで桜を描いています。京都の塗師さんで、表阿弥の作です。春も秋も、いつも楽しみに使えそうな一品です。あまり使われておらず、きれいな状態です。中古品にはなりますので、ご理解頂ける方にどうかよろしくお願いいたしますm(__)m☆サイズ☆蓋の直径約6.7cm高さ約7cm天然木に漆塗箱/木箱入(作家本人によるサインあり)装飾...蒔絵種類...茶道具