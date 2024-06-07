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高岡銅器 真峰作 錆銅龍図　大花瓶 花器 壺 置物 螺鈿飾台付 　23た309
商品番号 I39375715360
商品名

高岡銅器 真峰作 錆銅龍図　大花瓶 花器 壺 置物 螺鈿飾台付 　23た309
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【高岡銅器真峰作錆銅　龍図　大花瓶花器壺置物螺鈿飾台付】長期保管品になります。使用はしていないかと思います。特に目立ったキズ等は御座いません。長い間保管していた為、共箱に汚れやキズ等御座います。蓋裏に記念品で頂いた記名が御座います。花瓶は銅製になります。龍がデザインされた重厚感のある花瓶です。■サイズ■高さ:約28cm胴回り:約85cm重さ:約4kg☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。100
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