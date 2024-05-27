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シークレットベース　スーパーサイズミー　ロンイングリッシュ
商品番号 V22182644604
商品名

シークレットベース　スーパーサイズミー　ロンイングリッシュ
ブランド名 シークレットベース
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SECRETBASEMCSUPERSIZEDスーパーサイズド【商品SIZE】横　約11cm(肩幅)高さ約16cm(身長)【商品状態】新品未開封スーパーサイズミーの別カラーバージョン未開封品です。コレクション整理の為出品します。HIDDY
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