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EXILE MAKIDAI 直筆サイン入りフリスビー
商品番号 D49611530876
商品名

EXILE MAKIDAI 直筆サイン入りフリスビー
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EXILEMAKIDAI直筆サイン入りフリスビーFantasyスタジアムツアーの際、スタンド最前列で手に入れたものです。袋に入れて大切に保管しておりました⭐︎卒業してLIVEにも出ない為、MAKIDAIのサインはなかなかに手に入らないのでレアかと思います。お値下げ対応可能です。居酒屋えぐざいるのキーホルダー等おまけも付けさせていただきます。#EXILE#MAKIDAI#LDH#フリスビー#居酒屋えぐざいる
http://narcologia.ru/goods/choice895685.html
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