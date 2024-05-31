SSP 美しい心 白雪姫 箔押し入り Disney100 ヴァイスシュヴァルツ

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商品詳細
新品未使用、即購入大歓迎。コメントなしでも取り引き終始無言でも全然大丈夫です。値下げ不可。値下げコメントはお返事出来かねます。カード商品に関しまして美品だと思いますが、主観が異なりますので、完美品を保証する物ではありませんので、プレイ用でお願いします。未開封商品に関しまして私では中身の状態確認・動作確認等はできません。万が一中身に初期不良等の問題があった場合でも、こちらでは対応できないため、直接メーカーにご連絡していただくしかありません。ホビー商品に関しまして稀にビニール袋の熱圧着した部分が弱くなったり、緩いて開いた状態になったり、再圧着されたりもします。これらはメーカー生産ラインの問題であるため、返品は受け付けることはできかねます。全ての商品に関しましてご自宅用・プレイ用でお願いします。完全美品をお求めの方や、細部の隅々までにこだわる方はご遠慮ください。ご了承の方のみご購入お願いします。どうぞ宜しくお願いいたします。値下げ不可値下げコメントはお返事出来かねます。#speedeliveryディズニー100ディズニー
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