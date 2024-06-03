日和崎尊夫 果実 版画



2023年最新】日和崎尊夫の人気アイテム - メルカリ



ときの忘れもの 日和崎尊夫 Takao HIWASAKI



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ギャラリー ときの忘れもの



日和崎尊夫の大作と悪戦苦闘「ピエロ」「新世界」 : ギャラリー ときの ...



日和崎尊夫の木口木版画



4月29日は日和崎尊夫の命日です : ギャラリー ときの忘れもの



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日和崎尊夫の木口木版 | CREA銅版画工房



日和崎尊夫 木口木版画「星と魚のシリーズ No.1」(日和崎尊夫) / りー ...



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日和崎尊夫木口木版画『桜の木の下に死体は眠る』限100 サイン入 額装 ...



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日和崎尊夫の木口木版画

画廊より購入しましたが、飾るスペースが無いため、出品します。作家：日和崎尊夫 TakaoHIWASAKI （ひわさきたかお）画題：果実木版・版画作品サイズ：9.5cmx7.5cm額サイズ：24.0cmx18.5cm鉛筆サイン有ります。額入りです。額は傷んでいるように見えますが、元々アンティック加工してあるものです。メルカリでの本出品の写真や説明文を無断転載して、格安で出品している海外サイトが有りますが、当方とは一切関係有りませんのでご注意下さい。※商品は画像が全てになります。※画像は現物を撮影しておりますが、照度、遮光、モニターによっては実物と色目が異なって見えることがありますのでご注意下さい。※ご不明な点は、事前にコメント欄より、ご確認下さい。未確認の点についての購入後の苦情はご遠慮下さい。※中古ですので、若干の汚れ・キズ・経年劣化等についてご了承ください。気になる方はお購入をお控え下さい。※お客様ご都合（不要になった、気が変わったなど）での返品はご遠慮下さい。※価格交渉はご遠慮下さい。