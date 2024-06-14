専用　絵画＊子宝♡ダブルドラゴン実光樹SP　夫婦双龍　出産　愛情　金運出世　幸せ

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うさねこ様専用13800円10/1オーダーご覧頂きありがとうございます 4月はおめでたい報告が多かった 妊娠 子宝 出産 結婚そして一昨年ご購入された方から出産し成長していますと＼(^o^)／スペシャルなハートドラゴン凹凸感の夫婦龍と虹色の未来そして……わかる方にはわかるかも……子を抱く…(^o^)幸せ連鎖起きますように！家族やパートナーとの愛や協力、子宝、夫婦、優しさ、団結 愛情 豊かさバランスが保たれた唯一の色の紫に押尾を変化させたペアドラゴン宝が宿り煌めきを放つ愛の実光樹子宝によいチャクラカラーを大樹にその下には……⛰縁起の良い 子を抱く…今宿った宝を幸せそうに見守る夫婦龍優しく幸せな気持ちになれる１枚です。 写真にうまく写りませんが下部分の背びれには金の粒がたくさん絡みついています幸せ色のピンクは自律神経を整えたり優しさや愛情、柔らかな心、女性の体の調子に作用する色です。愛の象徴のピンクで優しく愛溢れ、心をやわらかくしてくれストレスの軽減などにもおすすめですブルーはやる気や幸せの定着、集中力や冷静な判断などにお守りにも用いられるレインボーカラー潤い、愛情、金運、ギャンブル運、出世、冷静さ、活力、希望、色気アップ等全体運に作用する七色、虹色カラーです金は勝負強さ、富貴象徴で勝利とお金を同時に運んでくれる、負けられない！そんな時の強い見方です。金運を呼び寄せる力が一番強い黄金色です■絵サイズ 直径約15cmΦ木枠キャンバス画家sunsui手書き完全オリジナル原画 一点物著作権印刷物商標作品 模倣ご遠慮下さい#絵画#開運#風水画#子宝#出産#金運#円満#出会い#恋愛運#家庭運#円満#開運アート#幸せ色#龍#双龍#プレゼント#子宝報告#幸せ実る#実光樹#母の日#母になる日#スペシャル#新月copyright(C)sunsuiartsallrightsreserved.幸せな報告頂いた時は神様へ幸せ返しの意味も込めて次に繋がるような作品と報告をします。妊娠や出産は特別嬉しい(^ー^)特別価格18000138-15000円