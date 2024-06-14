新品未使用 本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き ...

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父の生家の近くの方が作られた本漆の菓子鉢です。私がご説明するより写真の最後を見ていただいた方が宜しいかと思います。 漆器に詳しくはありませんので調べましたところ、艶を抑える為に、トノコなどを用いて柔らかく表面を研磨しマットな感じを作り出すそうでこの器も同様の製作方法を用いているようです。 大きさは直径が約２３センチ高さが3.５センチ程です。 全くの手付かずです。出品にあたり点検は手袋をはめて行いました。大変立派な物です。おそらく大正生まれの父とは懇意だったのでお譲りしていただいたのだろうと思います。 共箱に入れお送りします。