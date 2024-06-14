- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 漆芸
- >
- 新品未使用 本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
父の生家の近くの方が作られた本漆の菓子鉢です。私がご説明するより写真の最後を見ていただいた方が宜しいかと思います。 漆器に詳しくはありませんので調べましたところ、艶を抑える為に、トノコなどを用いて柔らかく表面を研磨しマットな感じを作り出すそうでこの器も同様の製作方法を用いているようです。 大きさは直径が約２３センチ高さが3.５センチ程です。 全くの手付かずです。出品にあたり点検は手袋をはめて行いました。大変立派な物です。おそらく大正生まれの父とは懇意だったのでお譲りしていただいたのだろうと思います。 共箱に入れお送りします。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful372851.html
http://narcologia.ru/goods/ordering367479.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical475301.html
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き 【正規逆 ...
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き 高質で安価 ...
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き タイム ...
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き 高質で安価 ...
新品未使用 本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き ...
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き タイム ...
2023年最新】漆塗＃虹の彼方にの人気アイテム - メルカリ
希少！！】 CE36 時代木製漆器輪島 山水金蒔絵朱塗三ツ盃蔦蔓蒔絵黒塗 ...
超歓迎された】 江尻玄舟 輪島塗 風炉 茶道具 共箱 達磨香合 漆芸 ...
税込】 rarebookkyoto 李朝朝鮮 高麗 菊皿 丸安火傷印・共箱 1250年頃 ...
作家マリオ・アヴァチ作品 卓上の ワニ プリント版画クロコダイル鰐 ...
2022年レディースファッション福袋 時代物 古作品 漆の芸術 『堆漆 ...
美品】【輪島 千舟堂造】輪島塗 摂田勢津子作 5枚 漆芸/朱漆器/盆/飾台-
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful372851.html
http://narcologia.ru/goods/ordering367479.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical475301.html
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き 【正規逆 ...
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き 高質で安価 ...
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き タイム ...
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き 高質で安価 ...
新品未使用 本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き ...
本漆 内島修蔵作 菓子鉢 美術品 高岡漆器 希少品 共箱付き タイム ...
2023年最新】漆塗＃虹の彼方にの人気アイテム - メルカリ
希少！！】 CE36 時代木製漆器輪島 山水金蒔絵朱塗三ツ盃蔦蔓蒔絵黒塗 ...
超歓迎された】 江尻玄舟 輪島塗 風炉 茶道具 共箱 達磨香合 漆芸 ...
税込】 rarebookkyoto 李朝朝鮮 高麗 菊皿 丸安火傷印・共箱 1250年頃 ...
作家マリオ・アヴァチ作品 卓上の ワニ プリント版画クロコダイル鰐 ...
2022年レディースファッション福袋 時代物 古作品 漆の芸術 『堆漆 ...
美品】【輪島 千舟堂造】輪島塗 摂田勢津子作 5枚 漆芸/朱漆器/盆/飾台-