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古い明治薩摩細密画小鉢碗/芸者童女仏僧風俗画/里帰り古伊万里唐津九谷
商品番号 U61577150635
商品名

古い明治薩摩細密画小鉢碗/芸者童女仏僧風俗画/里帰り古伊万里唐津九谷
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 16,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い里帰りの細密画薩摩焼の碗です。小さな窯キズ、スレ、汚れあります。また、高台外周に小さな欠け(最終写真)があります。画像をご参照ください。直径は約11.5、高さ約4.5cm。
http://narcologia.ru/goods/update743895.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic158212.html
http://narcologia.ru/goods/smear51004.html
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