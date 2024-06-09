

古い明治薩摩細密画小鉢碗/芸者童女仏僧風俗画/里帰り古伊万里唐津九谷 ...



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古い里帰りの細密画薩摩焼の碗です。小さな窯キズ、スレ、汚れあります。また、高台外周に小さな欠け(最終写真)があります。画像をご参照ください。直径は約11.5、高さ約4.5cm。