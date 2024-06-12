【非売品】エンゼルス　マイクトラウト　ボブルヘッド　人形　新品未使用　レア　置物

ご覧いただきありがとうございます^^エンゼルスマイクトラウトボブルヘッド非売品新品未使用マイクトラウト選手のボブルヘッドです。9/15エンゼルススタジアム入場した際に貰いました。2022年シルバースラッガー受賞の記念品！※アメリカからの輸送時にパッケージにスレや凹み、破れ、小キズなどダメージが発生している可能性があります。予めご了承の上でご購入お願いいたします。MLB大リーグメジャーリーグ二刀流ピッチャーバッタースラッガーホームランエンゼルスWBCエーストラウタニSHOWTIMEオータニサン公式グッズ来場者記念配布グッズ置物癒しコレクション野球チーム···大リーグ・MLB種類···その他ジャンル（スポーツ選手）···野球性別···男



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