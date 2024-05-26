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151 空箱　2ボックス分　ぺりぺりあり
商品番号 W66314353398
商品名

151 空箱　2ボックス分　ぺりぺりあり
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2BOX分ペリペリは付いたままです。畳んで発送します。コレクション等にどうぞ発送日数は目安で、可能な限り早く発送します。すり替え等防止の為返品はできませんのでよろしくお願いいたします。ポケカポケモンカードゲーム151BOX
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