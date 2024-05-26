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- 151 空箱 2ボックス分 ぺりぺりあり
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商品詳細
2BOX分ペリペリは付いたままです。畳んで発送します。コレクション等にどうぞ発送日数は目安で、可能な限り早く発送します。すり替え等防止の為返品はできませんのでよろしくお願いいたします。ポケカポケモンカードゲーム151BOX
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