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商品詳細
目立った傷や汚れはありませんがトラブル防止のためプレイ用としての購入を推奨します。写真を見て状態確認お願いします。折れ・濡れ防止対策としてスリーブに入れクラフトボードまたはローダーに挟んで発送します。ポケカ
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