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the boyz ドボイズ　ヨンフン　トレカ　ソウルコン　super star
商品番号 Q28209126077
商品名

the boyz ドボイズ　ヨンフン　トレカ　ソウルコン　super star
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,302 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。THEBOYZドボイズ　ZENERATION5/19〜5/21ソウルコン限定SUPERSTARTHEBOYZゲームをクリアした人のみがもらえる限定品です。PVCトレカ　ヨンフン紙ではなくプラスチック製のトレカです。未開封でトレカ自体には触れてません。しかし海外製ですので初期傷等ある可能性があります。ご理解いただける方のみご購入ください。宜しくお願いします。theboyzドボ　ドボイズ　beawakeエバーライン　everlineサンヨン　ジェイコブ　ヨンフン　ヒョンジェ　ジュヨン　ケビン　キュー　ニュー　ハンニョン　ソヌ　エリック　ヨントン　特典　トレカ　CD未開封　ストラップ　ラッキードロー　ラキドロ　withmuuうさぎ毛布　minirecordミニレコード　1takesmakestarメイクスター　ビートロード　beatroadbeatroad
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