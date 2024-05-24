the boyz ドボイズ　ヨンフン　トレカ　ソウルコン　super star

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。THEBOYZドボイズ ZENERATION5/19〜5/21ソウルコン限定SUPERSTARTHEBOYZゲームをクリアした人のみがもらえる限定品です。PVCトレカ ヨンフン紙ではなくプラスチック製のトレカです。未開封でトレカ自体には触れてません。しかし海外製ですので初期傷等ある可能性があります。ご理解いただける方のみご購入ください。宜しくお願いします。theboyzドボ ドボイズ beawakeエバーライン everlineサンヨン ジェイコブ ヨンフン ヒョンジェ ジュヨン ケビン キュー ニュー ハンニョン ソヌ エリック ヨントン 特典 トレカ CD未開封 ストラップ ラッキードロー ラキドロ withmuuうさぎ毛布 minirecordミニレコード 1takesmakestarメイクスター ビートロード beatroadbeatroad
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