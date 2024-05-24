Fender Japan Telecaster Rシリアル

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商品詳細
メーカーFenderJapanフェンダージャパン商品名テレキャスター製造国日本シリアルR011937重量約3.5kg内容テレキャスター本体のみ状態親戚の倉庫に眠ってました。簡単なメンテナンス致しました。多少小傷や汚れ、打痕があります。またステッカー等も貼ってあります。致命的な大きな傷や大きな汚れも無く、綺麗な方だとは思いますが、中古にはなりますので完品を求めの方はご遠慮願います。みたい写真あればコメント下さい☆ギターに全く詳しくないので、質問もわかる程度になります。発送は厳重にプチプチと段ボールで発送致します。段ボールは専用のはないので、簡易的なものになります。他でも出品してますので突然削除する事がございます。
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