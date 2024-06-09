キングギドラ メカキングギドラ 怪獣ソフビセット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます^^東宝映画 1998★白亜紀型キングギドラ★メカキングギドラおまとめ売りになります⭐︎ウルフェスイベントで発売されたソフビウルトラヒーロー500「ティガダーククリアブラックラメVER.」もお付け致します⭐︎所々に塗装剥がれや細かな傷などございますのでご了承下さい⭐︎よろしくお願い致します^^#キングギドラ#メカキングギドラ#ソフビ#怪獣ソフビ#ウルトラマン#ウルトラヒーロー#ウルトラ怪獣#フィギュア#ライブサイン
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