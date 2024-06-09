第五人格 スーツ キャリー ケース

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第五人格スーツキャリーケース確認の為開封しましたが新品・未使用になります。多少のスレ傷がありますが初期不良なのでご了承下さい送料込ご希望の方はコメントにてご連絡下さい⚠️本体カバーと特典のネームタグはありません【オマケ】キャスター保護カバー本体をビニール袋で包み、購入時に届いた箱で発送予定ですこの商品はIdentityV公式サイトグッズです。表地:PC(ポリカーボネート)素材を採用して、軽くて衝撃に強いスーツケースになっています。超軽量のため海外旅行や出張に便利です。本体サイズ：38*25*57cm重量：約4KG容量：約40L1~3泊に対応できます。お客様が採寸される際に、測り方により多少誤差がある場合はお許しください。世界基準施設TSAロックが搭載されています。ファスナータイプではなく、スーツケースは世界基準施設TSAロックを搭載します。検察官が持つマスターキーで開錠ができるため、ロックしたまま預けることが可能です。本体の鍵穴はTSA職員の検査用ですので、お客様には付属の鍵はございません。収納能力が高く、初心者の方から旅慣れた方まで幅広くご利用頂けるスーツケースです。キャスターはスムーズに360度回転でき、静音なTPE素材なキャスターを搭載しております。キャリーハンドルは3段階に調整できます。145170第五人格第5人格アイデンティティファイブidentityⅤidentity5キャリーケーススーツケースキャリーバッグキャリーバックサバイバーハンター傭兵ナワーブ占い師イライオフェンスウィリアム探鉱者炭鉱者ノートン納棺師イソップ旅行収納