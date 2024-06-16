ちいかわ　マスコット　スタッフさん　うさぎ

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商品詳細
ちいかわマーケット ちいマ働くスタッフさんマスコットうさぎ開封済みですが部屋で飾っていたのみで、外に持ち出しなどはしておりません。非喫煙者、香水・芳香剤使用なしです。タグあり。※即購入可能です※発送は平日のみです※水濡れ対策、タグ部分のみクリアファイルで保護、らくらくメルカリ便で発送します
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