GLAY 函館限定　アクリルスタンド　全５種

GLAYG4space函館限定 函館愚麗アクリルスタンド全５種セットです。これにて（もう何度も函館行くのがそろそろ面倒なので）最終出品です。ネコポス発送予定です。その他の発送方法を希望される方はコメントよりお知らせ下さい。GLAYTERUTAKUROHISASHIJIROズラー函館函館限定函館愚麗グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)



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