ソン・フンミン　panini PRIZM カタールＷ杯　ケースヒット

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商品詳細
SOCCER2022PANINIPRIZMFIFAWORLDCUPQATARNationalPrideケースヒット大幅値下げ⚠️マグホはつきません。発送はローダー＋クリスタルパックになります。開封後、直ぐにマグホ＋クリスタルパックに入れて暗所にて保管しております。開封時は手袋着用で行っています。初期傷などを極端に気にされる方はご遠慮下さいませ。すり替え防止の為、返品は行っておりません。画像を参照頂き、よくご検討の上ご購入下さいませ。関連paniniパニーニpaninisoccertoppsトップスtoppssoccerサッカートレカサッカーカード海外サッカーsoccerカードcardトレカ treadingcardフテラ futeraFIFAUEFAワールドカップworldcupチャンピオンズリーグ championsleagueプリズム PRIZMChrome韓国代表NationalPrideケースヒットカタールワールドカップ
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