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【新品】フラワーオブライフ 7メタル　シンギングボウル
商品番号 K60275672495
商品名

【新品】フラワーオブライフ 7メタル　シンギングボウル
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品】フラワーオブライフ7メタル　シンギングボウル浄化で有名なネパール製、約9㎝のフラワーオブライフが描かれているシンギングボウルと、レザーマレットと台座の3点セットです。シンギングボウルは、ヒーリングや浄化アイテムとして世界中のヒーラーが使用しています。場の浄化や癒しに用いられています。チベットとはじめとした法具ですが浄化力の高さからパワーストーンブレスレットの浄化としても人気が高まっています。シンギングボールの中にパワーストーンブレスレットなど浄化したい物を入れ、ボールを鳴らします。そのまま鳴らしたり、スティックでふちをなぞったりして音を出し音叉のようにご使用ください。ヨガのクラスでも使われているところがありストレス解消グッズ・リラックスや安眠アイテムとしてもお使い頂けます。タロットカードやスピリチュアルグッズの浄化などにもお役立て頂けます。お値引きはご遠慮ください。倍音検品済みのネパール製品です。ボウル職人さんにご理解のある方のみご購入下さい。素材の特性上、7メタルの配合で跡がつく場合があります。内容：本体サイズ約9㎝　マレット、台座付き（台座はプレゼントなので、お色はおまかせになります。）ティンシャ、スピリチュアル、チベタンベル、音叉、クリスタルチューナー、クリスタル、天然石、おりん、アメジスト、水晶、オラクルカード、鑑定、クリスタルボウル、ヒーリング、占い、密教、仏教、ヨガ、ペット、供養、浄化、遠隔ヒーリング、ヒーリング、瞑想、集中、受験、リフレッシュ、厄除け、魔除け、シンギング、ボール、ボウル、ヒーリング、霊視、ティンシャ、龍、龍亀
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