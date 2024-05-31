【最終値下げ】Sun Ruck 電子キーボード 電子ピアノ 49鍵盤

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自身の趣味で4、5年前に購入しましたが、多忙のためほとんど使用していないため、使っていただける方にお譲り致します。通電動作確認済みです。《商品説明》■寸法：約74×26×9.5cm■重量：1.9kg■電源専用：ACアダプタ、単三電池6本(別売)■鍵盤数/49キー、音色数/16種類、リズム数/10種類、デモ曲/6種類■入出力端子：ヘッドホン出力/マイク入力/電源■付属品：本体、譜面台、ACアダプタ本体自体すごく軽く、女性が片手で持つことが出来る軽量設計です。単三電池6本での使用も可能なので、どこでも演奏することができます。写真を見て中古品だということを理解した上での購入よろしくお願い致します。トラブル防止のため、プロフィールをご一読していただけると幸いです。