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ダッフィー シェリーメイ ショルダーバッグ
商品番号 Q65533624226
商品名

ダッフィー シェリーメイ ショルダーバッグ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕早い者勝ちでよろしくお願いします。取り置き不可。コンビニ決済の場合は必ずお支払日をコメントにてお知らせ下さい。新品未使用ですが神経質な方はご購入ご遠慮下さい。タグは無しですがフィルム付いたままです。購入して満足しクローゼットに保管されていただけなので出品致します。今では廃盤のようです是非。本日はじめて中の柄見ました。東京ディズニーシーダッフィーシェリーメイリュックトートバッグフェイスバッグぬいぐるみ3way
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