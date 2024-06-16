ポケモンカード プレイマット スリーブ wcs 北斎

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商品詳細
ポケモンプレイマットデッキシールドデッキスリーブWCS2023GREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDSポケモンカード 星 夜空 星空※未開封品となりますが、外袋の初期傷や、プレマ、スリーブの劣化による反り等ある場合もございますので、諸々ご了承の上ご購入をお願いいたします。ポケモンカードゲーム ポケカ海外限定スリーブデッキシールド2023PokémonTCGWCS2023横浜 WCSストア海外限定サプライ
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