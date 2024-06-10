WCS2023 横浜great wave 葛飾北斎プレイマット、スリーブセット

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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます。ご質問等あれば遠慮なくお申し付けください。新品未開封品です。プレイマットは外箱から出しての発送になります。＋500円で外箱ごと発送します。※即購入OK、取り置き不可#ポケモンセンター#ポケセン#ポケモンカード#ポケカ#PokmonCenterWorldsStore2023#WCS#ポケモンワールドチャンピオンシップス2023#プレマ#プレイマット#限定#限定品#スリーブ
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