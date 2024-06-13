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[極美品] 信号ラッパ　お祭りラッパ　ラッパ　ハイトーンラッパ　YAMAHA
商品番号 N42309689790
商品名

[極美品] 信号ラッパ　お祭りラッパ　ラッパ　ハイトーンラッパ　YAMAHA
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者買って5〜6回使いましたが、コロナでイベントがなくなり、4年程保管しておりました。新しいく新調しましたので、こちらの信号ラッパをお譲り致します。こちらの商品のマースピースは鍵式(ネジ)になります。ジョイント部分は外すせますので、ジョイントとマースピースは変える事は可能になっております。お祭りシーズンで初めて始める方にはいいかと思います。#信号ラッパ#お祭り#ラッパ#初心者ラッパ
http://narcologia.ru/goods/unusable163474.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming940492.html
http://narcologia.ru/goods/approximate236520.html

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