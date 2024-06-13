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- [極美品] 信号ラッパ お祭りラッパ ラッパ ハイトーンラッパ YAMAHA
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商品詳細
アクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者買って5〜6回使いましたが、コロナでイベントがなくなり、4年程保管しておりました。新しいく新調しましたので、こちらの信号ラッパをお譲り致します。こちらの商品のマースピースは鍵式(ネジ)になります。ジョイント部分は外すせますので、ジョイントとマースピースは変える事は可能になっております。お祭りシーズンで初めて始める方にはいいかと思います。#信号ラッパ#お祭り#ラッパ#初心者ラッパ
http://narcologia.ru/goods/unusable163474.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming940492.html
http://narcologia.ru/goods/approximate236520.html
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