KORG D1600 デジタルマルチトラックレコーダー ジャンク品 ケース付き

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KORGD1600デジタルマルチトラックレコーダージャンク品付属品専用ケースデジタルレコーディングスタジオCD電源コード中古品を購入しましたが電源パワーランプSTANDBYランプ点灯しますが起動しません。本体ボディの状態は目立ったキズはなくたいへんきれいです。どなたか修理可能な方、部品取りなどに役立ててください。専用ケースは一万円くらいします。専用ケース、CDは綺麗な状態です。