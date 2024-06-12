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KORG D1600 デジタルマルチトラックレコーダー ジャンク品 ケース付き
商品番号 L67900130609
商品名

KORG D1600 デジタルマルチトラックレコーダー ジャンク品 ケース付き
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KORGD1600デジタルマルチトラックレコーダージャンク品付属品専用ケースデジタルレコーディングスタジオCD電源コード中古品を購入しましたが電源パワーランプSTANDBYランプ点灯しますが起動しません。本体ボディの状態は目立ったキズはなくたいへんきれいです。どなたか修理可能な方、部品取りなどに役立ててください。専用ケースは一万円くらいします。専用ケース、CDは綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/financier657360.html
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