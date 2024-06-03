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花入れ、壺
商品番号 P40690463174
商品名

花入れ、壺
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

申根洙作です。茶道具の１つとして花入れとして置いていたと思いますが、欠けなどはございません。花入れ、置物として飾っていただけたらと思います。大きさと色は写真でご確認ください。#茶道具#申根洙#美術品#陶芸#コレクター#コレクション#骨董#中国美術#中国#置物#花瓶
http://narcologia.ru/goods/Taipei549071.html
http://narcologia.ru/goods/waveform178117.html
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