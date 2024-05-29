片寄涼太　ハート型クッション　ホワイトデー

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商品詳細
グッズ種類···クッションホワイトデー ハート型クッション一度人の手に渡っていることをご理解頂けるかたのみ、よろしくお願い致します☆他のオークションにも出品する為先にコメントしてください！よろしくお願い致します☆配送中のトラブルには責任が取れません
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