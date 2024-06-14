CASIO カシオ LK-516 光ナビゲーション キーボード

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電子ピアノカシオHIKARIナビゲーションキーボードLK-5162019年製▪️状態動作確認済み。ボタンやキーボードの音出し確認済みです。箱から出し入れし使用、暗所にて保管していました。比較的綺麗な状態です。使用に伴う傷や擦れあります。スピーカーの布部分にわずかに汚れがあります。あくまでも使用品・自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。