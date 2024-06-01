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【シュリンク付き！】VSTARユニバース
商品番号 M28211513602
商品名

【シュリンク付き！】VSTARユニバース
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。※他のフリマサイトでも販売しておりますので、突然、掲載が終了する場合がございます。ご購入を検討される方は\"早めの購入\"をオススメしております。こちらは、Vスターユニバース(シュリンク付き)と、なっております。・発送の際は隙間などに梱包材を入れて、破損しないように致します。・外装の状態やシュリンクの状態については写真にて、ご確認ください。・こちらは店舗で購入した物となります。レシート等は添付致しかねます。・また、中身についてのトラブルはこちらでも対応致しかねます。ご理解の上、お買い求めいただきたく思います。
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