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- 【リーメント】リラックマート全8種類
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商品詳細
【即購入可、メルカリ非推奨及びお値下げ交渉はご遠慮下さいませ。】＊ミニチュア食玩です＊リーメント 2012年発売リラックマート全8種類になります。※お写真10枚目、赤○両面テープ跡、ハゲなどございます。※製造過程での雑なペイント、経年からくる欠け、ペタつき、汚れなどの見落としがあるかもしれません。お写真に載っている物が全てになり、元箱無し、バラでの販売はしておりません。ディスプレイ用の背景ジオラマ、テーブル、イスはお付けしておりません。梱包は簡易包装圧縮強めになります。古い物になります…完璧を求める方や神経質な方向きでは…m(__)m素人自宅保管になりますので ご理解頂ける方 宜しくお願いしますm(__)mミニチュアリーメントリラックマヴィンテージ2012年
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