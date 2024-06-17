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- 381『染付 狐に乗る兎 皿』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク
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商品詳細
先代・先々代の大量の蒐集品の中から、少しずつ出品していきます。高さ約2.9センチ 直径約14.9センチ（素人採寸のため、誤差ご容赦ください。）高台にホツがあります。時代擦れや汚れ、窯キズなど、古いものにご理解のある方、お願いしますね。コメント無しの即購入OKです。☆骨董品☆古道具☆茶道具☆古美術☆☆九谷焼☆古伊万里☆薩摩焼☆美濃焼☆☆鳥獣戯画☆うさぎ☆ウサギ☆381
http://narcologia.ru/goods/encourage133972.html
http://narcologia.ru/goods/financier786260.html
http://narcologia.ru/goods/capitation20208.html
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381『染付 狐に乗る兎 皿』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク 誠実 ...
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