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- 【未開封】FALSLANDER SAMURAI 1/7 完成品フィギュア
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商品詳細
即購入可能です。未開封品すり替え防止の為、返品は受け付けておりませんのでご了承ください。素人保管ですのでパッケージ等で出荷時の小傷やスレなどやむをえず付いている場合はあります。気になさる方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/influenza849393.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric791945.html
http://narcologia.ru/goods/rouge539310.html
FALSLANDER SAMURAI 1/7スケール プラスチック&鉄製 塗装済み完成品フィギュア
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