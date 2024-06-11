漆芸 黒蝋色手桶水指 寿泉作 供箱 茶道具 B413

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商品詳細
茶道具の黒蝋色手桶水指です。真塗木製寿泉作寸法径22cm高さ24.5cm(取手含む)供箱付使用感は無く状態の良い綺麗な品です。長期保管の品の為箱にシミ、端の剥離があります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。
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