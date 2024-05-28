Degitech Drop デジテック ドロップ

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商品詳細
DropDigitech定価：¥23000ライブハウスで数回使用しました。機材整理の為、売ります。アダプターは付属していません。箱、本体、説明書のみです。動作確認済みです。本体正面に汚れ、側面に傷あり。目立つ汚れや傷ではありませんが、神経質な方は御遠慮ください。値下げ交渉ご遠慮ください。#Digitech#Drop以下、サウンドハウスより引用。Drop(ドロップ)は、WhammyDTに搭載されているドロップ・チューン(ポリフォニック・ピッチ・トランスポージング・エフェクト)機能をコンパクト・エフェクターのサイズに取り出したドロップ・リチューニング・エフェクトで、ギター本体のチューニングを変更することなく、半音ステップで最大1オクターブ下までのダウン・チューニングを可能にします。モーメンタリー・オン/オフ・スイッチを装備し、演奏中の1フレーズだけを瞬時にダウン・チューニングでプレイするなど、ギタリストのアイディア次第で無限の可能性を提供することのできるエフェクターです。■9つのドロップ・エフェクト・セッティング■2通りのスイッチングを可能にするモーメンタリー・オン/オフ・スイッチを装備■トゥルー・バイパス・オペレーション■ペダルボードの省スペース化にも貢献するコンパクト・デザイン■頑丈なスチール・シャーシー構造■パワーサプライ付属■電源・パワーサプライ：9VDC,50/60HzAdapter:PS0913DC-01 ・消費電力：2.3W ・消費電流：250mA以下@9VDC■サイズ：124(L)×76(W)×47(H)mm■重量：163g(パワーサプライを除く)
http://narcologia.ru/goods/septet726619.html
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