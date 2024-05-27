純金 絵画シリーズ 金24金 K24K モーツァルト肖像画 逸品 入手困難 ...

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最終お値下げです。純金絵画シリーズ モーツァルト肖像画モーツァルト肖像画は多数ありますが、この肖像画はモーツァルトが1789年4月頃のドレスデン滞在中にドーラ・シュトックにより描かれ、モーツァルトの最後の肖像画と言われています。ご自身のピアノの傍らに、また、玄関、エントランスに飾るのも素敵です。ハイドンの肖像画も出品していますので、是非ご覧下さい。ナポレオン1世肖像画も素敵でしたが、いち早く売れてしまいました。紙カラーコピーの肖像画とは比べ物にならない逸品です。※額への出し入れの際に、裏面に付けた両面テープを綺麗にする際、擦った跡が裏面についてしまいましたのでご了承下さい。額は付属しません。