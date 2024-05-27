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【未開封】1996 マーベルチームアップ ピーターパーカー ウルヴァリン
商品番号 O67229514819
商品名

【未開封】1996 マーベルチームアップ ピーターパーカー ウルヴァリン
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1996年製TOYBIZ社MARVELTEAMUPPETERPARKERvsCIVILIANWOLVERINEピーターパーカーウルヴァリン古い品ですが未開封でパッケージにキズや剥がれ凹み等は少なく状態は良い方と思われます。スパイダーマンハルク
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