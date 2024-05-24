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古唐木黄花梨 細工彫り大型蓮葉花盆 煎茶盆一木刳り貫き 長さ39.8cm時代物★
商品番号 T34789834528
商品名

古唐木黄花梨 細工彫り大型蓮葉花盆 煎茶盆一木刳り貫き 長さ39.8cm時代物★
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 33,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古唐木黄花梨細工彫り大型蓮葉花盆煎茶盆一木刳り貫き★時代物★希少品★4D0813サイズ(約):長さ39.8㎝、幅30.4cm、高さ2cm、重さ860g種類...茶道具
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