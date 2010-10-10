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商品詳細
作家名：古沢岩美 作品名：春 技法：水彩 限定：原画 サイン：作家直筆サインあり 額サイズ：３６Ｘ３１ｃｍ イメージサイズ：１５Ｘ１１ｃｍ 作品の状態：少しみあり 額の状態：少キズあり 【略歴】1912－2000 昭和-平成時代の洋画家。明治45年2月5日生まれ。岡田三郎助に師事。創紀美術協会,美術文化協会の創立に参加し,シュールレアリスム絵画を追求する。戦後,日本アヴァンギャルド美術家クラブを結成。現代日本美術展などに出品,女体を主要なモチーフとした。昭和50年山梨県に古沢岩美美術館が開館。平成12年4月15日死去。88歳。佐賀県出身。
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古沢岩美 | 美術作品 | 山田書店美術部オンラインストア
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