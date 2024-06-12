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t-t4-198　加藤嵩　瀬戸灰釉茶碗　抹茶道具　瀬戸焼　現代作家
商品番号 R98589574639
商品名

t-t4-198　加藤嵩　瀬戸灰釉茶碗　抹茶道具　瀬戸焼　現代作家
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

径13.5㎝　高さ7.7㎝　高台径5.5㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ　#インテリア　#雑貨骨董　アンティーク　レトロ　アート　インテリア　和雑貨　古美術品　明治　大正　昭和
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