t-t4-198　加藤嵩　瀬戸灰釉茶碗　抹茶道具　瀬戸焼　現代作家

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径13.5㎝ 高さ7.7㎝ 高台径5.5㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ #インテリア #雑貨骨董 アンティーク レトロ アート インテリア 和雑貨 古美術品 明治 大正 昭和