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DJI FPVコンボ 4Kカメラ搭載ドローン
商品番号 P80159372001
商品名

DJI FPVコンボ 4Kカメラ搭載ドローン
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 22,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DJIFPVコンボ、4Kカメラ搭載FPVクアッドコプタードローン(UAV)、没入感溢れる飛行体験、Sモード、超広角150°FOV、HD低遅延伝送、緊急ブレーキ＆ホバリング、グレー動作に問題はありません。よろしくお願い致します！
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