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ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX シュリンク付き 新品未開封
商品番号 N57836250388
商品名

ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX シュリンク付き 新品未開封
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ1BOXシュリンク付き、新品未開封となります。すり替え防止のため返品はご遠慮ください。商品不良の場合はメーカーにお問い合わせください。発送は商品を水濡れ防止にビニール袋に入れ緩衝材で包み匿名メルカリコンパクト便にて発送いたします。コメント無し即購入OKお値引き不可送料無料24時間以内発送（スピード発送バッチあり）#ポケカ#ポケモンカード#レイジングサーフ#チリ#黒炎の支配者#リザードン#クレイバースト#スノーハザード#ナンジャモ#151#VSTARユニバース#vmaxクライマックス#シャイニースターV#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#フュージョンアーツ#Anniversarycollection#ミュウ#ピカチュウ#レッド#ハイクラスパック
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