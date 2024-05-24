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【証拠写真あり】永野芽郁 直筆サイン入りチェキ
商品番号 N63431918069
商品名

【証拠写真あり】永野芽郁 直筆サイン入りチェキ
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 12,000 円
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商品詳細

即購入可基本的に値下げは考えていないため、早い者勝ちとなります。ただ、希望額ある方いらっしゃいましたら考慮しますが、大幅な値下げは対応致しかねます。✔︎梱包の際はスリーブ+硬質ケース✲写真2枚目が、実際に当選した際にきたDMです。✲かなりレアなので手放し難いですが、金欠のため出品致します。［検索用］永野芽郁サインチェキ仮面病棟リアルサウンドサイン入りチェキ企画
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