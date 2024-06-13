TRAKTOR KONTROL S8 ＋ 機材保護カバー付

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NATIVEINSTRUMENTSTRAKTORKONTROLS8本体定価139,800円【付属品】・本体・S8用電源コード・USBケーブル・赤白オーディオケーブル※外箱なし、写真に写っているものが全てです。【おまけ】Decksaver[NativeInstrumentsKontrolS8]用機材保護カバー本体定価10,450円カバーは状態があまり良くないため、輸送時の保護用としてお考えください。【商品詳細】使用に伴う一連の動作確認済。喫煙者なし、ペットなし、アルコールにて清掃済。本体に目立つ傷や汚れがなく使用感の少ない美品となります。液晶部分もとても綺麗です。写真に写っているものを全てお譲りします。詳細は画像にてご確認ください。あくまで素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方のみお願いいたします。